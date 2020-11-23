Поліція на Черкащині зірвала «сходку» криміналітету з різних регіонів

У місті Гродище, щзо на Черкащині, поліцейські зірвали «сходку» криміналітету з різних регіонів, що святкували звільнення «колеги» з місць позбавлення волі в одному із закладів міста, а також обговорювали злочинні плани.

Як передає Укрінформ про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Зазначається, що 20 листопада о 23:00 годині на спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в м. Городище один із закладів міста працює із порушенням карантинних вимог. Крім того, у повідомленні йшлося про те, що у приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину.

За викликом прибули оперативники Управління карного розшуку поліції Черкащини, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а також спецпризначенці.

Правоохоронці встановили, що до Городища приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. Зловмисники святкували звільнення черкаського “наглядача” з місць позбавлення волі.

У фігурантів оперативники вилучили зброю, ножі та гроші. Наразі 16 осіб вже встановлені та перевірені за базами розшукуваних.

«Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх “наглядачів” та “положенців” з Черкас, Полтави й Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їхні зв’язки з іншими представниками “кримінального світу”, ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєних злочинів на території області, а також для подальшого недопущення протиправних дій на Черкащині», — зазначив начальник поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.