На Київщині затримали «злодія в законі» на прізвисько Магало

На Київщині у заміському будинку правоохоронці затримали «злодія в законі» на прізвисько Магало, що раніше вже був засуджений за напад на родину підприємця, у якого відібрали 150 тис. дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

«У суботу, 31 жовтня, «злодія в законі» на прізвисько Магало правоохоронці затримали у заміському будинку Київської області. Працівники Державної міграційної служби України стосовно 46-річного уродженця Грузії склали адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Наразі злочинця Магала поміщено до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства у Волинській області. Вирішується питання щодо його примусового видворення за межі України.

Зазначається, що у липні цього року рішенням суду «злодію в законі» було відмовлено у набутті громадянства України. Розуміючи, що законних підстав перебувати на території країни у нього немає і що він може бути примусово видворений, той вживав усіх можливих заходів конспірації, аби не потрапити в поле зору поліцейських. Але оперативникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції вдалося встановити його тимчасове місце перебування та провести операцію із затримання, аби позбавити його можливості поширювати злочинний вплив у кримінальному середовищі.

Треба зазначити, що Магало вже має за плечима кримінальний досвід. Його та його поплічника було засуджено за скоєння на території столичного регіону озброєного нападу на родину підприємця, у якого вони силоміць відібрали 150 тисяч доларів США.