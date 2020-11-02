В Одесі в'язень виправної колонії втік з авто поліції

Поліція Одещини розшукує 38-річного в'язня виправної колонії, засудженого за крадіжку, який втік у неділю ввечері зі службового автомобіля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції області.

"Головним управлінням Національної поліції в Одеській області розшукується Олег Кочетков, 1982 р.н., який 1 листопада о 21 год 13 хв скоїв утечу зі службового автомобіля у провулку Семафорний. З метою встановлення місця знаходження засудженого за крадіжку, поєднану з проникненням у приміщення, в дію введено оперативний план «Сирена», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили прикмети втікача: зріст 175 см, худорлявої статури, темне рідке коротке волосся, одягнений у темно-синю майку з біло-червоною смугою на грудях, чорну куртку, темні штани, при собі мав сумку з речами.

Одеситів просять бути пильними і зателефонувати, якщо стане відомо про місце знаходження розшукуваного.

Фото: od.npu.gov.ua