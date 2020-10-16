В Австрії затримали українця, розшукуваного за крадіжку банківських мільйонів

Віденська поліція затримала громадянина України, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у присвоєнні близько 9 млн євро (майже 300 млн грн) під час роботи в одному з банків в Україні протягом 2012-2014 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє австрійська газета Der Kurier .

"Слідчі Віденського управління кримінальної поліції затримали в районі Внутрішнього міста шахрая, який переховувався з 2014 року. Щодо розшукуваного чоловіка було видано міжнародний ордер на арешт за підозрою у розкраданні кредитів на загальну суму близько 9 млн євро під час роботи працівником банку в Україні у 2012-2014 роками", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що чоловік втік з України після скоєння злочину та використовував для перетину кордону підроблені документи. Затриманого доставлено до в'язниці, очікується його видача українській стороні.

Інших деталей, як і ім’я та прізвища чоловіка, віденська поліція не повідомляє. Зазначається лише, що йому 45 років.