Разумков звернувся до правоохоронців через напад на журналістку NewsOne

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков поінформував під час засідання погоджувальної ради.

"Я звернувся і до правоохоронних органів розібратися в цій ситуації. Паралельно я звернувся до профільних комітетів і з питань свободи слова, Нестор Іванович Шуфрич, до вас, і до профільного комітету пана Монастирського (з питань правоохоронної діяльності - ред.) для того, щоб ми, як парламент, розуміли, що в нас відбувається і з порядком, і зі свободою слова. І я впевнений, що всі відреагують на це доручення Голови", - сказав спікер.

Разумков зауважив, що "в нас є свобода слова, і це - велике досягнення України".

"Нам можуть подобатися, не подобатися ті чи інші медіаресурси, ті чи інші журналісти, але свобода слова - це те, що робить нас європейською державою. Я, на жаль, знаходячись на карантині, спостерігав, що під час роковин по Голодомору ми побачили, що хтось дозволяє собі піднімати руку на дівчину, на журналіста. І мені байдуже, який це канал, абсолютно байдуже. Коли були ситуації, пов'язані з одними каналами, я займав таку точно позицію. І сьогодні буду її займати. Не можна цього робити, інакше ми, фактично, руйнуємо ті досягнення, які здобувалися багато років", - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, 28 листопада невідомий напав на журналістку телеканалу NewsOne під час прямого включення з місця заходів ушанування пам'яті жертв Голодоморів у парку Слави в Києві. Він вибив із рук журналістки мікрофон і штовхнув її.