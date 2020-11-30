У МОЗ сказали, скільки учнів та вчителів захворіли на COVID-19 з вересня

З початку навчального року в Україні на COVID-19 захворіло майже 12 тисяч учнів та 24,5 тисячі вчителів.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я , головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Укрінформ.

“Всього наразі хворіє 5 195 учнів на коронавірусну хворобу, з 1 вересня захворіло майже 12 тисяч учнів, наразі хворіє 9 600 вчителів, з 1 вересня захворіло 24 496. На самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 перебуває 121 тис. учнів та 7 800 вчителів, усього класів 4 741”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.