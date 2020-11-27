Виплата пенсій за грудень розпочнеться без затримок — Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна запевнила, що 4 грудня виплата пенсій розпочнеться без затримок.

Про це вона сказала в ефірі програми «Право на владу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще 25 числа, нещодавно, ми закрили відомості на пенсії на грудень. 4 грудня планово розпочнеться виплата пенсії. Все буде забезпечено. Жодної затримки, до речі, по жодній соціальній виплаті немає. Немає чого хвилюватися і немає чого сіяти паніку серед людей», - заявила Лазебна.

Як раніше повідомляло агентство, схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає скорочення жодної соціальної виплати.