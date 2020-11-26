На окупованій території України проводять жахливий експеримент з точки зору віри - вчений
Про це заявив вчений, релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник, громадський діяч Ігор Козловський під час шостого Національного круглого столу на тему «Віра і релігія», що проходить в Острозі на Рівненщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В суспільстві, в країні не повинно бути монополії однієї віри чи релігії, нав'язування однієї світоглядної думки всім іншим. Це дійсно повинен бути певний діалог у пошуках цінностей суспільства. А ми зараз бачимо на окупованій території України жахливий експеримент, якраз з точки зору віри. Перші окупанти, заходячи на територію Донеччини і Луганщини, починали з того, що створили преференції для однієї спільноти релігійної і почали утиски інших, зачистка", - сказав Козловський.
В результаті, за його словами, окуповані території покидають сотні тисяч людей, світогляд яких не співпадає з цією панівною вірою.
"Називаючи цю віру православ'ям, насправді вони (окупанти - ред.) сповідують іншу віру - це віра "русского мира". Тобто ідеологема "русского мира" - це власне нав'язування панівної віри, що всі повинні думати так. Хто думає інакше, опиняється в підвалах або мовчать", - зазначив релігієзнавець.
Він підкреслив, що це якраз той жахливий експеримент, який показує, що як тільки з'являється одна панівна система, починається тоталітаризм, який фактично руйнує вибір і не допускає будь-якої зміни свідомості.
"А справжня віра - це право людини обирати світогляд, обирати цінності любові, свободи і гідності, які є базовими для нашої національної ідеї, і яка впродовж віків сповідувалась українським народом", - зазначив Козловський.
Як повідомляв Укрінформ, МКІП ініціювало проведення семи круглих столів у різних містах України: Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутують про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.