Видатки на медицину повністю захищені - МОЗ

Видатки на медицину є повністю захищеними.

Про це на брифінгу сказала заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає Укрінформ.

“Наша співпраця з Держказначейством дружня і плідна, ми коригуємо свої плани і наприкінці року сподіваємося на повне фінансування всіх наших напрямків, коштів, яких потребує медицина. Всі видатки, які спрямовуються на здійснення заходів, пов'язаних з боротьбою з коронавірусною хворобою на закупівлю медикаментів, реалізацію програм, Програми медичних гарантій, є пріоритетними і фінансуються в повному обсязі, і для цього є відповідні нормативні документи, постанова КМУ. Такі видатки є захищеними, це також і заробітна плата, і питання медикаментів, і те, що стосується заходів, пов'язаних з боротьбою з COVID-19”, - сказала Шаталова.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Держказначейство припинило фінансування усіх незахищених видатків, в першу чергу капітальних видатків.