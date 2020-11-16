Навчання з п’яти років: Шкарлет каже, що йдеться не про 35 хвилин уроку

Навчання дітей з 5 років передбачає нові форми здобуття знань.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі написав т.в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", - наголосив Шкарлет.

Він зауважив, що поділяє твердження фахівців, що діти в 5-річному віці й у 6 років мають різні рівні психофізичного розвитку. Тому в організації освітнього процесу мають бути також різні підходи.

Водночас очільник МОН наголосив, що в багатьох країнах, зокрема США, Великій Британії, Нідерландах, навчання розпочинають з п’яти років. "Нам же потрібно врахувати особливості української школи", - додав він.

За словами Шкарлета, така ініціатива в Україні потребує обговорення, і процес опрацювання пропозицій не буде швидким.

Як повідомлялося, раніше т.в.о.міністра освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що МОН розглядає пропозиції щодо початку навчання для дітей з 5 років та завершення у 17 років.