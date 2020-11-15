В Україні з початку року в ДТП загинули понад 2,8 тисячі осіб

В Україні з початку цього року внаслідок аварій на дорогах загинули 2 842 громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція у Фейсбуці.

«15 листопада - всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій. В Україні лише за цей рік на дорогах обірвалося життя 2 842 наших громадян. Ніхто з них не очікував, що ось так доля може змінитися в одну мить і назавжди», - йдеться в повідомленні.

Поліця вчергове закликала українців бути уважними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомлялося, щороку в третю неділю листопада у всьому світі відзначають день пам’яті жертв ДТП - аби нагадати людям про масштаби смертності і травматизму внаслідок дорожньо-транспортних пригод.