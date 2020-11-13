Справа Шеремета: суд назвав дату розгляду апеляції Антоненка

Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу адвоката обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка Дмитра Кругового на продовження тримання його під вартою 7 грудня.

Про це інформує юридична фірма «Сенс Україна», долучена до захисту Антоненка, передає Укрінформ.

«На 7 грудня об 11:30 призначено розгляд апеляційної скарги», - йдеться у повідомленні.

У юридичній фірми виклали текст апеляційної скарги, де зазначається, що за весь час ув’язнення Антоненко не вчиняв жодних спроб втечі або інших протиправних дій, і що майновий стан обвинуваченого не дозволяє йому переховуватись тривалий час, він є єдиним годувальником у сім’ї.

Уточнюється, що у Антоненка відсутні судимості і навіть дані про адмінправопорушення, немає жодних підстав вважати, що він може впливати на свідків, і що Антоненко бажає брати участь у судовому засіданні особисто.

«Захист не має жодного морального і етичного права просити будь-який запобіжний захід для невинуватої особи і вважає, що до жодного з трьох обвинувачених не можуть бути застосовані будь-які обмеження. Тому просить апеляційний суд відмовити в клопотанні прокурора в повному обсязі, під гарантії з’явлення на судові засідання. Захист також буде вітати будь-яку зміну рішення суду на користь свободи Антоненка», – поінформували юристи.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО. 25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.