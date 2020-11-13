Посадовець МОУ вимагав 400 тисяч з підприємця – СБУ

Посадовець МОУ вимагав 400 тисяч з підприємця – СБУ

Укрінформ
Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України затримали на хабарі начальника одного з відділів Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 400 тисяч гривень з підприємця за внесення змін до деяких технічних умов виготовлення військової продукції. Це «корегування» дозволяло комерсанту фактично гарантувати перемогу в тендерах на поставки такої продукції для Міноборони”, - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовець також шантажував підприємця, що, у разі зволікання з передачею хабаря, він прийме рішення на користь конкурентів.

Правоохоронці затримали посадовця, у межах розпочатого кримінального провадження, у службовому кабінеті під час отримання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч гривень.

У ході слідчих дій було виявлено документацію, яка свідчить про наміри внести корупційні зміни до технічних умов, та інші докази, що будуть долучені до матеріалів справи.

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Триває досудове слідство за ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Операція проводилася спільно з Територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

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