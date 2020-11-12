Затриману на Балі з «підозрілою» посилкою українку звільнили - посольство

Українка Даша Шигаєва, яку індонезійська поліція затримала 5 листопада через посилку зі смаколиками з «підозрілою речовиною», а насправді зі сливовою пастилою, звільнена.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Індонезії.

«Даша вільна! Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ, посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Nyoman Astama, активних індонезійців та українців на Балі, родини Даші нарешті її звільнено», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Балі 5 листопада затримала громадянку України Дашу Шигаєву, яка отримала посилкою з підозрілою речовиною. На думку поліції, це були наркотики.

Пізніше сестра затриманої українки повідомила у Фейсбуці, що насправді у посилці була домашня сливова пастила, що її батьки відправили доньці, яку вже рік живе на Балі.

До отримання результатів аналізів та експертизи ця пастили перебувала під вартою у центральному офісі поліції в Денпасар.