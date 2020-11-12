Затриману на Балі з «підозрілою» посилкою українку звільнили - посольство
Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Індонезії.
«Даша вільна! Завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ, посольства України в Республіці Індонезія, кандидата на посаду почесного консула України на острові Балі Nyoman Astama, активних індонезійців та українців на Балі, родини Даші нарешті її звільнено», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, поліція Балі 5 листопада затримала громадянку України Дашу Шигаєву, яка отримала посилкою з підозрілою речовиною. На думку поліції, це були наркотики.
Пізніше сестра затриманої українки повідомила у Фейсбуці, що насправді у посилці була домашня сливова пастила, що її батьки відправили доньці, яку вже рік живе на Балі.
До отримання результатів аналізів та експертизи ця пастили перебувала під вартою у центральному офісі поліції в Денпасар.