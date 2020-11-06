На Балі затримали українку через «підозрілу посилку»

Поліція Балі 5 листопада затримала громадянку України, яка отримала посилкою підозрілу речовину; родичі затриманої запевняють, що насправді в бандеролі була сливова пастила.

Як передає Укрінформ, про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Індонезії.

"Триває проведення експертизи. Посольство України в Індонезії на зв’язку з родичами українки і налагоджує зв’язок з правоохоронцями, що займаються цією справою. Про розвиток подій інформуватимемо", - йдеться у повідомленні.

Пізніше сестра затриманої українки повідомила у Фейсбуці, що насправді у посилці була домашня сливова пастила, що її батьки відправили доньці, яку вже рік живе на Балі.

"Посилка приїхала, Даша її отримала, після отримання додому увірвалася поліція зі звинуваченням у зберіганні наркотиків. Дашу затримали для проведення додаткового тестування пастили. Ми точно знаємо, що в оригінальній посилці марихуани не було", - написала вона.

А кілька годин тому сестра затриманої повідомила, що жінка перебуває під вартою у центральному офісі поліції в Денпасар.

"Умови там людські. Вона без зв'язку, але до неї пускають відвідувачів. Сьогодні Даші дзвонив посол і приїжджали почесні консули. Після включення МЗС - від міністра, заступника міністрів і посольства / консульства - нам стало трохи спокійніше", - зазначила вона.

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Жінка також поінформувала, що сестра здала аналізи, окрім того, зразок пастили у присутності адвоката взяли на повторний аналіз.

Вона також подякувала "всьому світу" за підтримку її родини у складній ситуації.

Фото: facebook.com/dasha.shigaeva