Велосипедистам можуть дозволити рухатися смугою для маршруток

Уряд погодив проєкт постанови про внесення змін до постанови Кабміну від 10 жовтня 2001 р. № 1306, яким, зокрема, передбачається дозволити велосипедистам рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні у середу, 11 листопада.

“З метою розвитку велосипедної інфраструктури та зменшення травматизму серед велосипедистів проєкт акту пропонує дозволити рух велосипедистів смугою руху для маршрутних транспортних засобів”, - йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що аналіз швидкісного режиму на вулично-дорожній мережі міст свідчить про те, що громадський транспорт рухається із швидкістю 20 км\год, тому ділити з ними смугу менш ризиковано, ніж рухатися на велосипеді у потоці авто, середня швидкість яких становить приблизно 50 км\год.

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Як повідомлялося, 10 жовтня Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства внутрішніх справ, який змінює правила видачі номерних знаків для транспортних засобів.