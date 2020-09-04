Рада хоче прирівняти власників скутерів до учасників дорожнього руху

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3023 щодо правового регулювання користувачів персонального легкого електротранспорту.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 268 народних депутатів.

Цей законопроєкт запроваджує правове регулювання нової категорії учасників дорожнього руху – користувачів персонального легкого електротранспорту. У новій статті 19-1 пропонується встановити правовий статус користувачів персонального легкого електротранспорту, передбачити для них основні права та обов’язки.

Одночасно відповідними змінами до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачається відповідальність за порушення користувачами персонального легкого електротранспорту правил дорожнього руху.

Так, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху, перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, невиконання інших правил дорожнього руху, можуть передбачати попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Порушення правил дорожнього руху користувачами персонального легкого електротранспорту, як і особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом і погоничами тварин, передбачатиме штраф у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн).

Окрім цього, проєктом закону передбачені положення, що врегульовують питання безпеки інших учасників дорожнього руху, а саме велосипедистів та пішоходів.

До користувачів персонального легкого електротранспорту пропонується відносити осіб, які пересуваються з використанням одно-, дво- або триколісного механічного транспортного засобу, що приводиться в рух за допомогою електричного двигуна (електричні скутери, cігвеї, гіроборди, гіроскутери тощо), окрім інвалідних візків і велосипедів, обладнаних електродвигунами.

Особи, які керують персональним легким електротранспортом, мають право їздити по спеціальних велосипедних доріжках, а в разі їх відсутності - по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю.

При цьому вони зобов’язані використовувати технічно справний та належним чином обладнаний персональний легкий електротранспорт; рухатися по дорогах і спеціальних велосипедних доріжках попутно із загальним потоком транспортних засобів; керувати персональним легким електротранспортом, що обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. Вимога щодо обов’язкового обладнання персонального легкого електротранспорту звуковим сигналом не поширюється на випадки, коли можливість такого обладнання не передбачена конструктивним рішенням виробника.

Також під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги користувачі електротранспорту зобов’язані мати увімкнений ліхтар (фару) та виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб.

Водночас вони не повинні перевозити пасажирів, окрім випадків, коли їх перевезення прямо передбачено конструктивним рішенням виробника персонального легкого електротранспорту, не повинні користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці, а також мають не допускати випадків керування персональним легким електротранспортом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Прогнозується, що ухвалення законопроєкту № 3023 безпосередньо підвищить безпеку окремих категорій учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту, велосипедистів, пішоходів), чітко та передбачувано врегулює права та обов’язки нової категорії учасників дорожнього руху (користувачів персонального легкого електротранспорту) та зменшить кількість дорожньо-транспортних пригод за їх участі.

Як відомо, законопроєкт №3023 був поданий до Верховної Ради у лютому. Він передбачає, що водії персонального легкого електротранспорту можуть стати повноправними учасниками дорожнього руху з певними обов'язками.