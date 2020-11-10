Поліція з’ясовує, хто залив газом обличчя сценариста «Телебачення Торонто»

Орган досудового розслідування кваліфікував інцидент із нападом на сценариста Телебачення Торонто Єгора Шатайла увечері 14 вересня за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці юридична компанія «Міллер».

«Нагадаємо, адвокатами Міллер, юридичної компанії, за фактом нападу на Єгора Шатайла подано заяву про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень), проте органом досудового розслідування провадження кваліфіковано за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження)», - йдеться у повідомленні.

У компанії «Міллер» зазначили, що, не погоджуючись із рішенням слідчого, адвокати компанії до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві та до Київської місцевої прокуратури №4 подали клопотання про зміну правової кваліфікації на ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Водночас юристи поінформували, що Шатайла допитали як потерпілого.

«У ході проведення допиту наш Клієнт деталізовано висвітлив деталі нападу, який відбувся 14 вересня 2020 року на стендап-концерті в клубі ЮБК (м.Київ - ред.), та події, які передували інциденту. Зокрема наголосив на тому, що нападники під час вчинення злочину виголосили «Єгоре, це тобі від Традиції і Порядку» та на тому, що свідками інциденту стала велика кількість осіб, які так само, як і Єгор, перебували в небезпеці та були піддані ризику можливого нападу на них», - додали у компанії «Міллер».

Юристи зазначили, що у подальшому вони планують ініціювати допити представників організації Традиція і Порядок, інших очевидців злочину, проведення слідчого експерименту та вилучення відеозаписів з камер відеоспостереження.

Як повідомляв Укрінформ, 16 вересня захист сценариста Телебачення Торонто Єгора Шатайла подав до поліції заяву щодо нападу на Шатайла ввечері 14 вересня.

До цього Телебачення Торонто повідомляло, що на їх сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на землю та залили обличчя газом. У повідомленні уточнювалося, що це сталося в понеділок, 14 вересня, перед виступом чоловіка на стендап-концерті в Києві.