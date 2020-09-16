До поліції подали заяву про напад на сценариста Телебачення Торонто Шатайла

Про це у Фейсбуці інформує юридична компанія «Міллер», передає Укрінформ.

«14 вересня перед стендап-концертом у клубі ЮБК на сценариста та співведучого Телебачення Торонто Єгора Шатайла здійснено напад кількома десятками осіб. Міллер, юридична компанія в інтересах Єгора Шатайла подала заяву про вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 296 ККУ - Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів зухвалістю чи винятковим цинізмом із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що 13 вересня Шатайло у Фейсбук написав пост із запрошенням на стендап концерт у клубі ЮБК, що повинен був пройти 14 вересня 2020 року о 20:00.

«Пост про «збитковість традиційної української сім’ї, яку треба закрити як Тетчер шахти і вкладати бабки в інновації» був написаний в жартівливій формі (на те він і стендапер). Наголошуємо, сам Єгор ніяким чином не прагнув образити “традиційні українські сім'ї”, -- наголошують юристи.

Уточнюється, що у коментарі до цього посту прийшли хейтери з образливими висловлюваннями в бік Шатайла, а ввечері 14 вересня, коли Шатайло прибув на раніше анонсований ним стендап, на нього напали.

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Зазначається, що спочатку до стендапера підійшли 2 невідомі парубки у масках, сказали фразу "Єгоре, це тобі від Традиції і Порядку", після чого застосували спецзасіб - газовий балончик. Але, через декілька хвилин після того, як чоловіку вдалося вирватися і прибігти на місце проведення заходу, на нього напала численна кількість невідомих осіб.

«Поваливши Єгора на землю, зазначені особи змусили його вибачитися перед українським народом, фіксуючи все на відеозапис. Після вибачення нападники вигукнули «Слава Україні» і пішли геть, наостанок бризнувши ще один раз газовим балончиком Єгору в обличчя», - інформують у компанії «Міллер».

Юристи припускають, з огляду на викладені обставини, аналіз хронології коментарів під публікацією Шатайла та слова перших двох нападників на місці події, що до інциденту може бути причетна організація "Традиція і Порядок", і досудове розслідування повинно спростувати або підтвердити це припущення.

Уточнюється, що завдання Шатайлу тілесних ушкоджень, і моральної шкоди, в поєднанні з грубим порушенням громадського порядку, повинні бути належним чином розслідувані правоохоронними органами.

Раніше «Телебачення Торонто» у Фейсбуці повідомляло, що на їх сценариста та співведучого Єгора Шатайла напали кілька десятків людей, повалили його на землю та залили обличчя газом. У повідомленні уточнювалося, що це сталося в понеділок, 14 вересня, перед виступом чоловіка на стендап-концерті в Києві.