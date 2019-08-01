Гармс про погром в Укрінформі: Новий глава ГПУ має покінчити з безкарністю за напади на журналістів

Новий генпрокурор України має покінчити з ганебним явищем безкарності за жорстокі та інколи смертоносні напади на журналістів та антикорупційних активістів в Україні.

Про це заявила на своїй сторінці у Твіттер депутат Європейського парламенту, співголова Парламентської Асамблеї "Євронест" Ребекка Гармс.

"Я погоджуюся. Покінчити з безкарністю за жорстокі та інколи смертоносні напади на журналістів та антикорупційних активістів в Україні - одне з головних завдань нового генпрокурора", - заявила Хармс, коментуючи реакцію голови НСЖУ Сергія Томіленка на напад на Укрінформ.

Євродепутат поширила новину про напад на пресцентр Укрінформу, в якій, зокрема, містилася заява Томіленка про те, що "нинішня атака на провідне інформагентство, розташоване у центрі столиці, стала можливою через системну безкарність за атаки на журналістів в Україні".

National Union of Journalists of Ukraine condemns attack on ⁦@UKRINFORM⁩. Chair Tomilenko: ...current attack on a leading news agency located in the heart of #Kyiv became possible due to the systemic impunity for attacks on journalists in #Ukraine. https://t.co/RE3HlIK8CC — Rebecca Harms (@RebHarms) 1 серпня 2019 р.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі.

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Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з них лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив напад на пресцентр Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та закликав українську владу притягнути нападників до відповідальності.