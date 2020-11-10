Сайт омбудсмена другий день заблокований через хакерську атаку

Сайт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини другий день заблокований через хакерську атаку.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

“Другий день поспіль заблокована робота сайту Уповноваженого ВРУ з прав людини через чергові сторонні атаки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці відомства працюють над розв'язанням проблеми.

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Як повідомлялось, Національна поліція відкрила кримінальні провадження через хакерську атаку на свої регіональні сайти 23 вересня та сайт Вараської міської ради на Рівненщині.