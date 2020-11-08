В Японії вводять в обіг поштові марки з українськими краєвидами

В Японії розпочинають продаж оригінальних марок «Україна - м.Хіно».

Про це повідомили в Посольстві України в Японії, передає Укрінформ.

«Завтра, 9 листопада пошта м.Токіо розпочинає продаж оригінальних марок «Україна - м.Хіно», присвячених співпраці нашої держави із зазначеним містом у рамках японської урядової програми "Host Town" напередодні Олімпійських ігор», - йдеться у повідомленні.

Фотографії України для цього проєкту надані Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» та українським фотографом паном В'ячеславом Присяжнюком.