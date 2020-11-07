Під будинком голови КСУ зібрався мітинг - вимагають відставки

Активісти проводять мітинг під будинком голови КСУ Олександра Тупицького у місті Васильків.

Як передає Укрінформ, трансляцію з місця події веде Центр протидії корупції у Фейсбуці.

Активісти привезли шибеницю до маєтку голови КСУ. Учасники акції вигукують: "Тупицький - у відставку!".

За інформацією "Громадського радіо",близько 40 машин у суботу виїхали до будинку голови КСУ, однак поліція заблокувала рух авто.

Учасники вимагають їх пропустити. Поліція у гучномовець закликає дотримуватися порядку. Між учасниками автопробігу та правоохоронцями поодинокі сутички.

Згодом поліція та учасники автопробігу домовилися, що дві автівки проїдуть на 5 метрів. А люди розтягнуться біля паркану на відстані витягнутої руки. Поліція відійшла на 5 метрів і зупинилася.

Зрештою учасникам вдалося встановити шибеницю біля паркану.

Активісти запалили фаєри.

Як повідомлялося, активісти громадських організацій "Автомайдан" і "Центр протидії корупції" влаштували автопробіг до будинку голови Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Фото: Громадське радіо