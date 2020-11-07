Омбудсмен співпрацюватиме з ГО «Бюро соціальних та політичних розробок»

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією «Бюро соціальних та політичних розробок» та план заходів з його реалізації.

Про це омбусдмен повідомила у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

«Основними напрямами співпраці, що закріплені у документі, є моніторинг стану дотримання рівності прав і свобод людини і громадянина, аналіз проєктів нормативно-правових актів на предмет наявності в них дискримінаційних норм, норм чинного законодавства з метою виявлення прогалин та колізій, що зумовлюють недотримання принципу рівності в усіх сферах суспільного життя», - зазначила Денісова.

За її словами, одним з пріоритетних напрямів є просвітницька діяльність щодо забезпечення рівності та запобігання дискримінації серед представників влади різних рівнів, а також громадян. Адже фіксується збільшення у суспільстві випадків мови нетерпимості.

Сторони домовилися про обмін інформації щодо порушень у сфері рівності прав, яка буде використана при підготовці Щорічної доповіді уповноваженого ВР з прав людини.

Загалом «Бюро соціальних та політичних розробок» працює над забезпеченням принципів соціальної справедливості та сталого розвитку громад шляхом об’єднання організацій громадянського суспільства та незалежних експертів задля реформування соціальної сфери. ГО займається розробкою стратегій розвитку у всіх сферах соціальної політики: соціальний захист, соціальні послуги, соціальний діалог, громадське здоров’я, а також з екологічних питань.