МОЗ та Мінцифри створять освітній серіал для медиків

Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством цифрової трансформації розпочали роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Разом із Мінцифри та за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) ми почали розробку і роботу над створенням освітнього серіалу для медичних працівників. Наразі наша команда разом із партнерами аналізує ті часті запитання, які надходять нам у соціальних мережах, надходять нашим партнерам з НСЗУ, державного підприємства "Електронне здоров'я". З чим звертаються лікарі та на яких речах треба зробити акцент, я маю на увазі по цифровому напрямку", - сказав Кучер.

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Він зазначив, що в освітньому серіалі будуть відзняті ролики відповідно до обраної тематики. За його словами, подивитися цей серіал можна буде на порталі "Дія. Цифрова Освіта."

Як повідомляв Укрінформ, "Дія. Цифрова Освіта" - безкоштовна національна онлайн-платформа з цифрової грамотності. На сьогодні на порталі вже представлено понад 35 освітніх серіалів у різних сферах.