Вигідні покупки для здорового харчування

Шопоголіки країни з нетерпінням очікують 27 листопада, коли відбудеться глобальний розпродаж року в Україні.

Чорна п'ятниця 2020 року — це привід порадувати себе обновою і придбати подарунок близьким людям. Магазини пропонують товари різних категорій з максимальними знижками. Це унікальна можливість придбати дорогий пристрій для будинку або ексклюзивну деталь гардероба. Для прихильників здорового харчування в асортименті знайдеться чимало пропозицій за вигідною ціною.

Побутова техніка для приготування корисної їжі

Виробники обладнання для кухні пропонують вибір альтернатив плитам, на яких термічна обробка більшості продуктів відбувається шляхом обсмажування.

Продукти зберігають більше поживних речовин, якщо замінити обсмажування на запікання. Вбудована духова шафа дозволяє готувати шедеври кулінарного мистецтва з користю. Модель з необхідними параметрами зі знижкою можна знайти на Чорну п'ятницю.

Мультиварка — ще одне пристосування, яке полегшує кулінарний процес і допомагає робити здорову їжу смачною. Устаткування з багатим функціоналом дозволяє готувати корисні для організму супи, м'ясні страви, гарніри і десерти.

Додаткові пристосування для кухні за мегазнижками

Крім великої побутової техніки, необхідно деяке обладнання, щоб підтримувати режим здорового харчування. Ручний або стаціонарний блендер стане незамінним помічником.

Соковитискачі і цитрус-преси здатні виробляти фреші і напої, в яких зберігаються вітаміни з фруктів і овочів. Це можливість відмовитися від магазинних соків з хімічними добавками.

Необхідні помічники для здорового раціону

Блендер, мультиварка і соковитискач часто зустрічаються на сучасній кухні. Варто згадати техніку, яка не так поширена, але не менш корисна для приготування страв здорового режиму харчування:

Шанувальники такого раціону відмовляються від магазинного фаршу. Склад товару часто невідомий або містить консерванти. Тому краще скористатися м'ясорубкою і приготувати фарш самостійно.

Кухонні ваги дозволяють відміряти порції продуктів і готових страв. З цим приладом будь-який рецепт виходить, адже похибка вимірювання мінімальна.

Гриль-барбекю надає можливість підсмажити бажаний стейк без великої кількості олії. Пристрій готує м'ясо різних ступенів готовності залежно від уподобань власника.

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Фото: Comfy.ua