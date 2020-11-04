Рада планує посилити відповідальність за перешкоджання роботі журналістів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

Як передає кореспондент Укрінформу, за це проголосували 305 народних депутатів.

"Законопроєкт спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності", - йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу України, а також викласти в новій редакції частину четверту статті 3451 Кримінального кодексу України.

Так, незаконне вилучення зібраних, опрацьованих, підготовлених журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, незаконна відмова у доступі журналіста до інформації, незаконна заборона висвітлення окремих тем, показу окремих осіб, критики суб’єкта владних повноважень, а так само будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню журналістом законної професійної діяльності пропонується карати штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нині за такі дії передбачено штраф до 50 НМДГ (850 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю законопроєктом пропонується карати штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Чинна редакція Кримінального кодексу передбачає покарання за такі діяння штрафом до 200 НМДГ (до 3400 грн) або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років.

Відповідні дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб, пропонується карати штрафом від 2000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 тис. грн до 51 тис. грн) або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нині такі дії караються штрафом від 200 до 500 НМДГ (від 3400 грн до 8500 грн) або обмеженням волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Пропонується також викласти в новій редакції частину четверту статті 345-1 Кримінального кодексу, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 14 років.