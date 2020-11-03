Розпочався конкурс «Учитель року -2021»

Розпочався перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Розпочався перший (зональний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021».Для участі у ньому зареєструвалися 4 012 педагогічних працівників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, конкурс проводиться у таких номінаціях: «Керівник закладу освіти» (участь беруть 489 осіб), «Математика» (1 410 осіб), «Трудове навчання» (724 особи), «Українська мова та література» (1 389 осіб).

У МОН зазначили, що три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно. Одним із завдань буде вміння організовувати освітній процес у дистанційному форматі.

Фінал конкурсу заплановано на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.

Списки учасників першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.