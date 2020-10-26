Суд повернув Черновецькому позов про статус російської мови

Окружний адмінсуд Києва вирішив повернути позовну заяву Леоніду Черновецькому, де він просив зобов’язати Кабінет Міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови. Нагадаємо, відповідний позов до Кабінету Міністрів України надійшов до суду на початку вересня», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач просив суд зобов’язати Кабмін внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної, а також - визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягала у невнесенні вищезгаданого законопроєкту на розгляд Парламенту.

Суд встановив, що при складенні позовної заяви позивачем не було дотримано вимог Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конституції України щодо статусу державної мови та сфер її застосування. Суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків, зокрема, шляхом викладення позову державною (українською) мовою.

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Однак, інформують у суді, документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило. Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України позовна заява була повернута позивачеві.

Згідно зі статтею 10 Конституції, державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території країни.

Водночас в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.