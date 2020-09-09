Черновецький судиться з Кабміном через статус російської

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов від Леоніда Черновецького з вимогою зобов’язати Кабінет Міністрів внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому суд просять зобов’язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради України проєкт закону про надання російській мові статусу державної. Позивачем зазначений Леонід Черновецький, відповідачем – Кабінет Міністрів України», - ідеться в повідомленні.

Зокрема, позивач просить визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягає у невнесенні зазначеного законопроєкту на розгляд парламенту.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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Згідно зі статтею 10 Конституції, державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території країни.

Водночас в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.