Черновецький судиться з Кабміном через статус російської
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба суду.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, у якому суд просять зобов’язати Кабінет Міністрів України внести до Верховної Ради України проєкт закону про надання російській мові статусу державної. Позивачем зазначений Леонід Черновецький, відповідачем – Кабінет Міністрів України», - ідеться в повідомленні.
Зокрема, позивач просить визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягає у невнесенні зазначеного законопроєкту на розгляд парламенту.
Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.
Згідно зі статтею 10 Конституції, державною мовою в Україні є українська. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території країни.
Водночас в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.