На Харківщині побили ексміністра Швайку

На Харківщині побили ексміністра Швайку

Укрінформ
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на жителя міста Люботина Харківської області.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Харківської області.

«Двоє невідомих побили чоловіка та заволоділи його телефоном, після чого залишили місце події на автомобілі. З відповідною заявою 26 жовтня о 07:13 до Люботинського відділення поліції звернулася дружина потерпілого. На даний час 44-річний чоловік проходить медичне обстеження в одній з лікарень Харкова», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчими Люботинського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Поліція вживає заходи, спрямовані на встановлення осіб зловмисників та їх затримання.

Зі свого боку, ексміністр аграрної політики Ігор Швайка у Фейсбуці повідомив, що на початку тижня займався роботами на своїй ділянці, біля неї зупинилася машина, вибігли двоє осіб у масках, після чого він отримав травму голови, потім йому надавали меддопомогу.

Швайка очолював Мінагрополітики у період з 27 лютого 2014 по 2 грудня 2014, коли прем’єр-міністром був Арсеній Яценюк.

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Як повідомлялося, на Тернопільщині на виборчій дільниці чоловік побив поліцейського.

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