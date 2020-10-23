В уряді напрацюють оптимальну модель соцзахисту за децентралізації

Міністерства фінансів, розвитку громад та територій і соціальної політики мають напрацювати спільні пропозиції щодо оптимальної моделі соціального захисту в умовах децентралізації.

Про це йшлося під час першого засідання Ради соціального розвитку регіонів при Президентові, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Офісу глави держави.

Темою обговорення засідання була реформа соціального захисту та захисту прав дітей у процесі децентралізації в країні.

«За підсумками засідання було поставлено завдання Міністерству фінансів, Міністерству розвитку громад та територій і Міністерству соціальної політики спільно напрацювати пропозиції щодо оптимальної моделі сфери соціального захисту в умовах децентралізації», - йдеться в повідомленні.

За даними ОП, учасники засідання відзначили, що результатом децентралізації має стати наближеність соцпідтримки та соцзахисту до людей.

Планується, що всі звернення із соціальних питань прийматимуть представники громади та у цифровому форматі передаватимуть для ухвалення рішень до відповідних органів виконавчої влади.

Заступник міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода закажив, що у кожній ОТГ має бути створений центр надання адміністративних послуг.

Водночас заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко додав, що з 1 січня 2021 року підключення до цифрової платформи «Соціальна громада» буде для органів місцевого самоврядування безкоштовним.

За його словами, звернутися за соціальною підтримкою можна буде також за допомогою зручних інтернет-сервісів.

Також учасники засідання акцентували увагу на важливості забезпечення повноцінного функціонування органів соціального захисту на місцевому рівні в процесі трансформації та укрупнення районів і на необхідності збереження кваліфікованих кадрів у системі соціальної підтримки й захисту.

Зокрема, під час засідання обговорювалося питання виплати зарплатні соцпрацівникам на рівні районних державних адміністрацій.

«Важливо сформулювати чіткий та узгоджений між усіма алгоритм дій щодо фінансування діяльності місцевих органів соціального захисту та захисту прав дітей на період, який пов’язаний з процесом децентралізації, а також запропонувати організаційну модель надання захисту й підтримки, яка буде найбільш зручною та ефективною для людей на місцях», – резюмувала заступниця керівника ОП Юлія Соколовська.

Рада соціального розвитку регіонів є спеціально створеним координаційним майданчиком, який забезпечує синхронізацію діяльності та узгодження цілей та напрямків при формуванні й реалізації соціальної політики між центральними органами виконавчої влади та місцевою владою.

У першому засіданні Ради у режимі відеоконференції взяли участь: заступники голів ключових для соцсфери міністерств, голова Комітету соціальної політики та захисту прав ветераныв ВР, керівники підрозділів ОП, заступники голів ОДА та КМДА.