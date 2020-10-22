Очільник Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку
Укрінформ
Очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав у відставку.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу керівник пресслужби відомства Андрій Лисенко.
"Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.
Лисенко додав, що заяву Холоднюка має розглянути Вища рада правосуддя.
Як повідомляв Укрінформ, Холоднюк фігурує у справі НАБУ. ВАКС задовольнив клопотання САП про його відсторонення від посади. Наразі обов'язки голови ДСА виконує Людмила Гізатуліна.
Фото: ДСА