Очільник Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку

Очільник Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк подав у відставку.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу керівник пресслужби відомства Андрій Лисенко.

"Зеновій Холоднюк написав заяву про звільнення за власним бажанням", - сказав він.

Лисенко додав, що заяву Холоднюка має розглянути Вища рада правосуддя.

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Як повідомляв Укрінформ, Холоднюк фігурує у справі НАБУ. ВАКС задовольнив клопотання САП про його відсторонення від посади. Наразі обов'язки голови ДСА виконує Людмила Гізатуліна.

Фото: ДСА