Антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови ДСАУ

Антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови ДСАУ

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд відсторонив Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в ухвалі, яку оголосила суддя суду, що транслювалося на сторінці ВАКС в ютуб.

«Відсторонити підозрюваного Холоднюка Зеновія Васильовича, дата народження вказана, від посади голови Державної судової адміністрації України на строк 2 місяці до 1 грудня 2020 року», - оголосила суддя.

Вона додала, що на ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня оголошення.

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Як повідомлялося, 17 липня цього року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.

Фото: ДСА

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