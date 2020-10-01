Антикорупційний суд відсторонив Холоднюка від посади голови ДСАУ

Вищий антикорупційний суд відсторонив Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в ухвалі, яку оголосила суддя суду, що транслювалося на сторінці ВАКС в ютуб.

«Відсторонити підозрюваного Холоднюка Зеновія Васильовича, дата народження вказана, від посади голови Державної судової адміністрації України на строк 2 місяці до 1 грудня 2020 року», - оголосила суддя.

Вона додала, що на ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом 5 днів з дня оголошення.

Як повідомлялося, 17 липня цього року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації.

За даними Антикорупційного бюро, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.

Фото: ДСА