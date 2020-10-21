Уряд розсекретив чотири десятки документів часів СРСР

Кабінет Міністрів зняв гриф секретності з низки документів часів СРСР, які були прийняті у 1937-1987 роках.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 21 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міністерством оборони України сформовано перелік актів Ради Народних Комісарів УРСР, Ради Міністрів УРСР та додатків до них, виданих у 1937-1987 роках. Зазначені акти мають гриф секретності «совершенно секретно», «секретно», що не відповідає законодавству України з питань таємниць», - йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалене розпорядження Кабміну погоджено з низкою міністерств і відомств, а також із Центральним архівом вищих органів влади та управління.

Цим рішенням гриф секретності знято з 39 документів.