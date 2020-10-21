Суд продовжив розгляд справи щодо вбивства Шеремета

Суд продовжив розгляд справи щодо вбивства Шеремета

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Укрінформ
Шевченківський районний суд міста Києва продовжив розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні обвинувачені у цій справі – Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, їхні захисники, а також прокурори у справі.

Склад суду у справі такий: двоє професійних суддів – Оксана Голуб і Марина Антонюк, і троє присяжних – Юрій Федоренко, Наталя Глоба, Валерій Фірсов.

Засідання у справі про вбивство Павла Шеремета / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Наразі у засіданні із вступною промовою виступив адвокат Дугарь Денис Ломанов.

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Він, зокрема, попросив суд визначити наступний порядок дослідження доказів: спочатку дослідити письмові докази обвинувачення, потім – письмові докази захисту, і речові докази досліджувати у ході дослідження письмових; потім заслухати свідків обвинувачення, далі – експертів, згодом - свідків захисту, потім - потерплих і обвинувачених.

Наразі з вступною промовою виступає інший адвокат Дугарь, Микола Ореховський.

Водночас під Шевченківським судом збираються люди на підтримку Антоненка, Кузьменко і Дугарь. Серед них є представники Нацкорпусу, Руху опору капітуляції та інші.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

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6 вересня Київський апеляційний суд залишив обвинуваченого у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 жовтня.

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