Справа «АрселорМіттал»: ексголова Податкової вважає звинувачення безпідставними

Колишній голова Державної податкової служби Сергій Верланов заявив, що звинувачення від Офісу генпрокурора проти нього є безпідставними.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично вмотивовану підозру, яка пов’язана зі справою «АрселорМіттал». Дізнався про це, як завжди, з новин. Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків", - зазначив Верланов.

За його словами, звинувачення щодо нього є абсолютно безпідставними. Верланов назвав їх "черговим зразком юридичного трешу".

"Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс генпрокурора оголосив підозру колишньому очільнику Державної податкової служби України у недоотримання бюджетом понад 2 млрд грн.

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Раніше ексголова Державної податкової служби Сергій Верланов у коментарі «Громадському радіо» заявив, що йому збираються повідомити про підозру. Водночас він стверджував, що його справа має бути підслідна НАБУ.

15 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Служба безпеки України готується вручити підозру Сергію Верланову.

Підозра стосуватиметься порушень під час часткового скасування донарахувань за податковою перевіркою компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг».