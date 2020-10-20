АрселорМіттал відкидає звинувачення в ухиленні від сплати податків

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» відкидає звинувачення в ухиленні від сплати податків і заниженні обов'язкових платежів за землю у 2015-2019 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомлено в коментарі підприємства, розміщеному на сайті компанії.

«За повідомленнями ЗМІ правоохоронці звинувачують «АрселорМіттал Кривий Ріг» в ухиленні від сплати податків і заниженні обов'язкових платежів за землю у 2015-2019 рр. СБУ вже провела на підприємстві слідчі дії на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Київ, пов'язані з податковими платежами. Компанія категорично відкидає необґрунтовані звинувачення», - йдеться в повідомленні.

Як пояснюють у пресслужбі, минулого року Офіс великих платників податків проводив планову перевірку підприємства щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства за попередні 4 роки. За результатами перевірки контролюючий орган збільшив податкові зобов'язання «АрселорМіттал Кривий Ріг» на 7,9 млрд грн.

Передбачена законодавством процедура проведення подібних перевірок та оформлення їхніх результатів дає платнику податку право надання у встановлений термін заперечень до акту перевірки. Компанія скористалася цим правом, а у подальшому також оскаржила отримані рішення у Державну податкову службу України. В результаті неупередженого розгляду поданої скарги в порядку, встановленому чинним законодавством України, донараховані зобов'язання зменшилися вдвічі - до 3,5 млрд грн.

Зазначено, зо згодом «АрселорМіттал Кривий Ріг» звернувся до суду. Наразі відкрито дві судові справи, провадження за якими не завершено.

На підприємстві посилаються на те, що стаття 212 КК України, яка фігурує у судовому рішенні, передбачає ухилення від сплати податків при вже встановленому судом зобов'язанні їх сплатити. До вступу в законну силу судового рішення, податкові донарахування вважаються неузгодженими, і підприємство не зобов'язане їх сплачувати.

Крім того, за результатами перевірки Офісу великих платників податків одне з найбільших донарахувань «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримав відносно рентної плати за користування надрами.

«Висновок податкових інспекторів грунтувався на нібито неправильному визначенні підприємством об'єкта рентної плати. При цьому вищестоящий податковий орган підтримав аргументацію компанії. Більш того, аналогічної позиції дотримується й судова практика за схожою категорією справ. Зокрема, суди різних інстанцій у своїх рішеннях вказували, що об'єктом рентної плати є мінеральна сировина - залізна руда. Для прикладу, відповідні рішення були винесені на користь основних промислових підприємств Кривого Рогу: ПАТ “Південний ГЗК”, ПАТ “ІнГЗК”, ПАТ “ЦГЗК”, ПАТ “Північний ГЗК”. Таким чином, методика розрахунку рентної плати, що застосовується в “АрселорМіттал Кривий Ріг”, є обґрунтованою», - вважають на підприємстві.

У пресслужбі підкреслили, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших в Україні платників податків. У 2015-2019 рр., тобто за останні п'ять років, підприємство сплатило до бюджетів усіх рівнів понад 40 млрд грн податків і зборів, у тому числі 1,8 млрд грн - це рентна плата за видобуток залізної руди і 2,1 млрд грн - податок (плата) за землю. Загальна сума сплачених податків і зборів за 9 місяців 2020 року склала 4,8 млрд грн. Підприємство систематично сплачує всі податки та збори у повному обсязі, як передбачено чинним законодавством, а паралельно, навіть у найбільш кризові для галузі періоди, інвестує у розвиток виробництва та еко-модернізацію.

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Як повідомлялося, у деяких українських ЗМІ була поширена інформація про те, що 13 жовтня Шевченківський районний суд м. Київ ухвалив рішення надати дозвіл Службі безпеки України на проведення обшуку в «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Компанію ArcelorMittal утворено у 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесмену Лакшмі Мітталу.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.