Держреєстр нерухомих пам’яток поповнився 109 об’єктами Херсонщини – МКІП

Міністерство культури та інформполітики внесло до Державного реєстру нерухомих пам’яток України 109 пам’яток архітектури місцевого значення у Херсонській області.

Про це повідомляє пресслужба МКІП, передає Укрінформ.

«Відповідний наказ №2197 було підписано 15 жовтня 2020 року на підставі статей 5 та 14 Закону України «Про охорону культурної спадщини», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема, до Держреєстру увійшли: «Морехідне училище» на просп. Ушакова, 14 у Херсоні - триповерхова цегляна споруда, зведена в неокласичному стилі, кутову частину якого вирішено у вигляді іонічної ротонди з тричвертними колонами під куполом зі шпилем; «Банк» по вул. Перекопській, 5 у Херсоні, побудований в 1894 році для «Банку взаємного кредиту» в стилі еклектики з використанням елементів бароко; «Житловий будинок Лобрі» по вул. Потьомкінській, 20 у Херсоні - перша Херсонська чоловіча гімназія, або Губернська гімназія, відкрита у Херсоні за губернаторства І. Х. Калагеоргі 12 березня 1815 року, яка складалася з 4-х класів, які були продовженням класів повітового училища, відкритого у 1813 році, та інші.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня 2020 року Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини вирішила рекомендувати внести будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (відомий як «Літаюча тарілка») у Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.