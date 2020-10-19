Зарплата вчителів у 2021 році зростатиме у два етапи – МОН

Протягом 2021 року зарплати педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти зростатимуть у січні та в липні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки України.

«Рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні. Такі зміни передбачені в проєкті Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з липня 2021 року посадовий оклад вчителів буде майже на 30% вищий, аніж станом на вересень 2020 року.

Згідно з даними МОН, посадовий оклад молодого вчителя без категорії та стажу роботи в січні 2019 року становив 3 тис. 496 грн, у вересні 2020 року – 4 тис. 050 грн. Відповідно до проєкту Держбюджету-2021 з січня рівень посадового окладу підвищиться до 4 тис. 859 грн, з липня 2021-го – до 5 тис. 265 грн.

Водночас посадовий оклад вчителя I категорії в січні 2019 року становив 4 тис. 361 грн, у вересні 2020-го – 5 тис. 051 грн. Передбачається, що з січня 2021 року збільшиться до 6 тис. 061 грн, з липня 2021 року – до 6 тис. 567 грн.

У вчителя вищої категорії закладу загальної середньої освіти в січні 2019 року посадовий оклад становив 4 тис. 649 грн. У вересні цього року оклад збільшився до 5 тис. 385 грн. Із січня 2021 року він становитиме 6 тис. 461 грн, з липня 2021 року – 7 тис. 001 грн.

Збільшення посадових окладів (за ЄТС) розраховано відповідно до проєкту Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Із урахуванням надбавок за вислугу років (близько 20%, для молодих вчителів – 10%), престижність праці (5-30%) та інших доплат (винагороду за сумлінну працю, кошти на оздоровлення тощо) можна вирахувати фактичну заробітну плату.

У МОН зазначають, що до уваги брали посадовий оклад учителя з розрахунку 18 годин на тиждень.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів схвалив та направив на розгляд Верховної Ради проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», яким передбачено на галузь освіти 173,8 млрд грн, що у порівнянні з держбюджетом на 2020 рік більше на 34 млрд грн.