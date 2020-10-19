МОЗ та проєкт "Ізольовані" запускають флешмоб із допомоги людям у тяжких життєвих обставинах

Національний проєкт допомоги людям у вимушеній ізоляції «Іsolated/Ізольовані» розпочав співпрацю з Міністерством охорони здоров’я України.

Про це йдеться у пресрелізі проєкту «Іsolated/Ізольовані», який є у розпорядженні кореспондента Укрінформу.

«Одним із важливих напрямів нашої діяльності на сьогодні є запобігання факторам ризику, що збільшують вірогідність зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Саме тому МОЗ звернувся з проханням до закладів охорони здоров’я поширити інформаційні плакати з закликом допомогти сусідам і всім тим, хто поруч і потребує допомоги. Ми вважаємо, що така ініціатива є напрочуд важливою, особливо в тих обставинах, що є наразі, та має бути поширена по всій Україні», - сказав заступник міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослав Кучер.

Зазначається, що головною ідеєю та ціллю ініціативи «Isolated/Ізольованих» - зробити українців постійно уважними один до одного, починаючи з людей, які знаходяться у вимушеній ізоляції, і показати новий сенс благодійності: увага та допомога дають нам відчуття єдності, що допомагає долати будь-які життєві обставин. Особливу увагу буде приділено трьом категоріям: хворі самотні люди похилого віку, діти-сироти і сім’ї у складних життєвих обставинах, через які у них можуть забрати дітей в інтернати, люди з інвалідністю.

Так, на сайті проєкту запропонований ряд простих дій. Перший крок – роздрукувати та наклеїти у своєму під'їзді плакат, що допоможе організувати сусідів для допомоги тим, хто цього потребує. На плакаті є окремі поля, щоб вписати контакти тих, кому потрібна допомога, і тих, у кого є можливість і бажання приєднатися. Ініціатива пропонує два види допомоги: нематеріальна і матеріальна. Перша включає повсякденні речі: просто поспілкуватися, допомогти спуститися або піднятися на поверх, прогулятися у дворі, допомогти по дому, і друга – матеріальна: купити необхідні продукти і ліки, забезпечити засобами комунікації, підключити інтернет, викликати кваліфікованого фахівця для лікування або проведення процедур.