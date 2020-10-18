Оптимізація маршрутів на схід: Украерорух сказав, що дасть дозвіл США на польоти над Чорним морем

Оптимізація маршрутів на схід: Украерорух сказав, що дасть дозвіл США на польоти над Чорним морем

Укрінформ
Оновлення Сполученими Штатами Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113) щодо виконання польотів у повітряному просторі України дозволяє оптимізувати маршрути для міжнародних перевізників на схід України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

“Після перепублікування оновленого SFAR113 Федеральною авіаційною адміністрацією департаменту транспорту США (FAA) щодо виконання польотів у повітряному просторі України знято частину додаткових обмежень на використання повітряного простору нашої країни з боку американського регулятора з безпеки польотів. Це дозволяє оптимізувати маршрути для міжнародних перевізників на схід України, зменшити польотний час на 15-20 хвилин та скоротити використання пального”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважують, що Украерорух має відповідні людські, технічні ресурси та готовий до збільшення кількості польотів у повітряному просторі країни.

Так, зокрема, для аеродромної диспетчерської вишки аеропорту Запоріжжя у 2019 році проведено модернізацію автоматизованої системи керування повітряним рухом, яка дозволяє забезпечувати високий рівень операційної діяльності та безпеки польотів та обслуговувати до 17 літаків на годину.

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Як повідомляв Укрінформ, Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки (FAA) 18 жовтня цього року переглянула заборону, встановлену для авіакомпаній США, щодо виконання польотів у Дніпропетровському (UKDV) та Сімферопольському (UKFV) районах польотної інформації. Такий крок став можливий в результаті стабілізації ситуації щодо безпеки польотів та авіаційної безпеки в зазначених регіонах.

Модифікація відповідного регулюючого документа (SFAR 113) дозволяє американським авіаперевізникам здійснювати польоти на окремих повітряних маршрутах над Чорним морем, що проходять через Сімферопольський район польотної інформації у південній та південно-західній його частинах; а також відкриває три аеропорти в західній частині Дніпропетровського району польотної інформації – Харків, Дніпро та Запоріжжя – для зльотів та посадок.

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