Оптимізація маршрутів на схід: Украерорух сказав, що дасть дозвіл США на польоти над Чорним морем

Оновлення Сполученими Штатами Спеціальних федеральних авіаційних правил (SFAR 113) щодо виконання польотів у повітряному просторі України дозволяє оптимізувати маршрути для міжнародних перевізників на схід України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

“Після перепублікування оновленого SFAR113 Федеральною авіаційною адміністрацією департаменту транспорту США (FAA) щодо виконання польотів у повітряному просторі України знято частину додаткових обмежень на використання повітряного простору нашої країни з боку американського регулятора з безпеки польотів. Це дозволяє оптимізувати маршрути для міжнародних перевізників на схід України, зменшити польотний час на 15-20 хвилин та скоротити використання пального”, - йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважують, що Украерорух має відповідні людські, технічні ресурси та готовий до збільшення кількості польотів у повітряному просторі країни.

Так, зокрема, для аеродромної диспетчерської вишки аеропорту Запоріжжя у 2019 році проведено модернізацію автоматизованої системи керування повітряним рухом, яка дозволяє забезпечувати високий рівень операційної діяльності та безпеки польотів та обслуговувати до 17 літаків на годину.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки (FAA) 18 жовтня цього року переглянула заборону, встановлену для авіакомпаній США, щодо виконання польотів у Дніпропетровському (UKDV) та Сімферопольському (UKFV) районах польотної інформації. Такий крок став можливий в результаті стабілізації ситуації щодо безпеки польотів та авіаційної безпеки в зазначених регіонах.

Модифікація відповідного регулюючого документа (SFAR 113) дозволяє американським авіаперевізникам здійснювати польоти на окремих повітряних маршрутах над Чорним морем, що проходять через Сімферопольський район польотної інформації у південній та південно-західній його частинах; а також відкриває три аеропорти в західній частині Дніпропетровського району польотної інформації – Харків, Дніпро та Запоріжжя – для зльотів та посадок.