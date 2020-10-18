В автобусах Варшави показуватимуть відеоролики про Україну

У громадському транспорті столиці Польщі з понеділка, 19 жовтня, показуватимуть короткі відеоролики про різноманітні цікаві місця України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила Наталія Панченко, продюсер медіапроєкту Ukraїner, який є виробником відеороликів.

“З понеділка на 400 екранах у 170 автобусах Варшави з’являться 30-секундні відеоролики про Україну з польськими субтитрами”, - розповіла Панченко.

Вона зазначила, що відповідну угоду підписано між медіапроєктом Ukraїner та польською компанією Traffic TV, яка надає відеоконтент для трансляції у громадському транспорті.

Угоду підписано на невизначений термін. Відео про Україну в автобусах Варшави демонструватиметься щогодини.

“Це будуть фільми про Україну, цікаві місця, цікавих людей, якісь географічні цікавинки. Для нас це - виконання місії публічної дипломатії та презентація полякам туристичної привабливості України”, - наголосила Панченко.

Спершу в автобусах транслюватимуться п’ять роликів про Україну. Ukraїner оновлюватиме їх щокварталу.