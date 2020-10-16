Заборона книги про Стуса: суд продовжив розгляд позову Медведчука

У Києві вранці 16 жовтня розпочалося чергове засідання Дарницького районного суду за позовом народного депутата Віктора Медведчука до видавництва Vivat та історика й журналіста Вахтанга Кіпіані через книгу «Справа Василя Стуса».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначив на пресбрифінгу перед засіданням суду член координаційної ради «Руху опору капітуляції» Сергій Пархоменко, попередні два засідання, що мали відбутися у вересні і 9 жовтня, не відбулися з різних причин. «Сподіваюсь, сьогодні буде винесене остаточне рішення у цій справі», - сказав він.

Своєю чергою член стратегічної ради «Руху опору капітуляції» Сергій Квіт наголосив, що сьогодні дуже важливий день. «Мова не лише про конкретну книжку, а про один з головних здобутків усіх наших революцій – це свобода слова. Не можна забороняти книжки, українську історію і зокрема книжку про Василя Стуса. Чи може суд заборонити книжку про цю видатну людину? Всі ми чекаємо на рішення суду», - сказав Квіт.

Сам Вахтанг Кіпіані зазначив, що він уже вкотре приходить на засідання суду, сподіваючись зустріти тут Медведчука.

«Якщо ми програємо цю справу в першій інстанції, ми будемо подавати апеляцію», - сказав Кіпіані.

Він зазначив, що на руках у людей вже є понад 10 тисяч примірників книжки, яку видавництво кілька разів додруковувало.

«Я не думаю, що може йтися про вилучення приватних примірників. Але книжка є в державних бібліотеках, в книжкових мережах, в публічному обігу», - підкреслив Кіпіані.

Під будівлею суду, уже традиційно в дні засідань у цій справі, відбувається акція, організована об’єднанням «Рух опору капітуляції». На акцію прийшли громадські активісти, волонтери, учасники АТО, освітяни, музиканти, блогери, журналісти. Учасники акції підготували перформанс «Народний трибунал над Медведчуком». Заплановано показ фільму про Стуса «Заборонений» режисера Романа Бровка.

Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання Дарницького районного суду м. Києва, під час якого продовжився розгляд позову Медведчука до Кіпіані та видавництва Vivat з вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса», відбулося 14 серпня. Як зазначила суддя, після нього залишилося розглянути один том доказів.

Український ПЕН-клуб та представники громадськості 11 серпня звернулися із заявою до Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, в якій закликали забезпечити право на справедливий суд у справі за позовом Медведчука проти автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

Медведчук подав до суду на автора книги про Стуса Вахтанга Кіпіані наприкінці серпня 2019 року. Медведчук заперечує 9 епізодів з книги та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про резонансну справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.