Заборона книги про Стуса: суд повернеться до позову Медведчука у вересні

Дарницький районний суд Києва 18 вересня продовжить розгляд позову народного депутата Віктора Медведчука проти журналіста, історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat з вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цю дату погодили учасники процесу після засідання, що відбулося 14 серпня і було завершене у зв’язку із закінченням робочого дня.

За словами судді, після сьогоднішнього засідання залишилося розглянути один том доказів.

Під будівлею суду впродовж засідання відбувалася акція Руху опору капітуляції під назвою «ЗахистиСтуса/#FreeStus».

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Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання Дарницького районного суду Києва з розгляду позову Віктора Медведчука проти Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat відбулося 10 липня.

11 серпня Український ПЕН-клуб та представники громадськості звернулися із заявою до уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, в якій закликали забезпечити право на справедливий суд у цій справі.

Медведчук подав позов до суду наприкінці серпня 2019 року. Зокрема, він заперечує 9 епізодів з книги «Справа Василя Стуса» та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.