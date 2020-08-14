Заборона книги про Стуса: суд повернеться до позову Медведчука у вересні
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, цю дату погодили учасники процесу після засідання, що відбулося 14 серпня і було завершене у зв’язку із закінченням робочого дня.
За словами судді, після сьогоднішнього засідання залишилося розглянути один том доказів.
Під будівлею суду впродовж засідання відбувалася акція Руху опору капітуляції під назвою «ЗахистиСтуса/#FreeStus».
Як повідомляв Укрінформ, попереднє засідання Дарницького районного суду Києва з розгляду позову Віктора Медведчука проти Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat відбулося 10 липня.
11 серпня Український ПЕН-клуб та представники громадськості звернулися із заявою до уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, в якій закликали забезпечити право на справедливий суд у цій справі.
Медведчук подав позов до суду наприкінці серпня 2019 року. Зокрема, він заперечує 9 епізодів з книги «Справа Василя Стуса» та вимагає заборонити її розповсюдження.
«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.
Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.