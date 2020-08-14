Суд у Києві розглядає позов Медведчука щодо заборони книги про Стуса

Дарницький районний суд Києва 14 серпня продовжує розгляд позову народного депутата Віктора Медведчука проти журналіста та історика Вахтанга Кіпіані і видавництва Vivat з вимогою заборонити розповсюдження книги «Справа Василя Стуса».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під будівлею суду зранку, ще до початку засідання, розпочалася акція Руху опору капітуляції, яка стартувала з виступів журналістки-шістдесятниці Маргарити Довгань та колишнього політв’язня, члена Української Гельсінської групи Василя Овсієнка, які особисто знали Стуса.

Акція зібрала громадських активістів, волонтерів, атовців, освітян, музикантів, блогерів, журналістів, і здебільшого це молоді люди. Вони тримають плакати з зображенням Стуса і написами «Ми маємо знати правду» тощо.

Акція "ЗахистиСтуса/#FreeStus" у Києві / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Дарницький районний суд Києва 10 липня оголосив перерву у розгляді справи народного депутата Віктора Медведчука («ОПЗЖ») проти автора книги «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat.

Медведчук подав до суду наприкінці серпня 2019 року. Зокрема, у нього є заперечення щодо 9 епізодів у книзі та вимагає заборонити її розповсюдження.

«Справа Василя Стуса» вийшла у видавництві Vivat у 2019 році. Книга містить документи з архіву колишнього КДБ УРСР про справу поета Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів.

Медведчук був призначений державним адвокатом Стуса, коли його в 1980 році заарештували вдруге.