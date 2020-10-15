Реєстрація, вибірка і похибка: як виявити фейкове соцдослідження

Для того, щоб відрізнити справжні соціологічні дослідження від фейкових, журналістам слід звернути увагу на тривалість діяльності дослідницьких центрів, реєстрацію в національних і міжнародних асоціаціях, а також зазначення в дослідженні інформації про вибірку респондентів і похибку.

Про це розповів заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха під час пресконференції за участі провідних українських соціологів та упорядників «Бази псевдосоціологів» від Texty.org.ua, яка відбулася в Укрінформі 15 жовтня.

«Журналіст має з'ясувати кілька речей. Важливо – це термін перебування соціологічної групи на ринку. Далі - наявність реєстрації при міжнародних чи при національних асоціаціях, маркетингових і соціологічних, і це вже показник реального професійного статусу», – зазначив Головаха.

Також до важливих критеріїв, за його словами, належить наявність в описі дослідження інформації про вибірку та похибку, бо якщо її немає, то «відразу можна сказати, що це фейкове дослідження».

«Причому, коли пишуть про помилку (похибку, – ред.), відразу бачу, це професійна людна чи ні. Можна про цю помилку по різному написати. Наприклад, “помилка 3%” – і все, мені відразу зрозуміло, що це несерйозна організація, тому що нема помилки в 3%,» – уточнив експерт.

Водночас він радить звертатися за допомогою в з'ясуванні цих деталей до фахових структур на зразок Соціологічної асоціації України, до комісії з питань професійної етики або ж до провідних експертів у галузі.

«Ми не шкодуємо свого часу для того, щоб пояснити, кому можна довіряти, а кому – ні. Але це потрібно, бо саме журналісти відповідальні за поширення фейкової інформації. Жодні соціологічні центри не зможуть нічого зробити, якщо їм не прийдуть на допомогу різні журналістські спільноти», – наголосив він.