Епіфаній привітав захисників України: Ваш подвиг ніколи не забудуть

Служіння захисників України відчуває весь багатомільйонний народ.

На цьому наголосив Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у своєму привітанні з нагоди Дня захисника України, оприлюдненому у Фейсбуці.

"Нині на сході України служіння наших захисників бачать сотні тисяч людей, але захист відчуває весь багатомільйонний український народ. Сердечна шана, подяка і наші молитви за їхній подвиг, заради досягнення справедливого миру. Наша церква повсякчас молиться за кожного українського воїна, за тих, хто боронить нас тут, на нашій землі, і тих, хто віддав своє життя. Дорогі захисники - ви для всіх нас взірець міцності духу. Незважаючи на втрати та жертви, моральну і фізичну втому, спроби відвернути увагу суспільства від російської агресії, ви залишаєтеся на сторожі справедливого миру. Ваш подвиг ніколи не буде забутий, бо ви не посягали на чуже, а ціною власного життя захищаєте своє - свободу, фундаментальну цінність, даровану людям від Господа", - сказав митрополит Епіфаній.

Він зазначив, що попри те, що День захисника - досить молоде державне свято, але символічно, що відзначається воно в День Покрови Пресвятої Богородиці та має потужні історичні корені.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.