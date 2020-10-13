Кабмін дав добро на доплати МВС із «коронавірусного» фонду

Кабінет Міністрів підтримав внесення змін до пункту 1 постанови уряду від 10 червня 2020 року № 485, які, зокрема, стосуються доплат правоохоронцям системи Міністерства внутрішніх справ з «коронавірусного» фонду.

Таке рішення уряд прийняв на позачерговому засіданні у вівторок з триденним доопрацюванням з усіма зацікавленими органами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, на засіданні глава МВС Арсен Аваков поінформував, що упродовж останнього тижня значна кількість правоохоронців системи МВС заразилася COVID-19.

«У нас припинила дію наша постанова з доплат групам правоохоронців, які безпосередньо взаємодіють з людьми. І тому є пропозиція внести зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів від 10 червня 2020 року № 485… щодо виділення коштів для здійснення доплати з фонду по COVID-19», - зазначив глава МВС.

Кабінет Міністрів прийняв це рішення.

Водночас, на засіданні не була оприлюднена сама сума коштів для здійснення такої доплати з «коронавірусного» фонду. Тексту відповідного документа на сайті уряду наразі немає.

Як повідомлялося, 13 жовтня у МВС поінформували, що за добу на COVID-19 захворів 281 правоохоронець МВС.

В Україні упродовж минулої доби виявили 5 133 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість становить 270 587.