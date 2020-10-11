Сьогодні - Міжнародний день дівчаток

За ініціативою ООН, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день дівчаток.

День був проголошений на 66-й ГА ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його почали вже в наступному, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була Канада.

Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі.

За даними ООН, сьогодні в світі проживає понад мільярд дівчаток. Усі вони володіють величезним потенціалом щодо перетворення нашого майбутнього. Але щодня в будь-якому куточку світу вони зіштовхуються з дискримінацією і утисками. Так, за оцінками ООН, нині всьому світі майже кожна четверта дівчинка у віці 15-19 років не має ні роботи, ні освіти, ні професійної підготовки. До 2021 року близько 435 млн жінок і дівчаток будуть жити менш ніж на 1,90 дол. в день, включаючи 47 млн, які опиняться в бідності в результаті COVID-19.

Цього року ООН відзначає 25-річчя прийняття Пекінської декларації - одного з найважливіших міжнародних документів у сфері гендерної рівності, в якому закріплені принципи свободи вибору і рівності можливостей. У зв'язку з цим запропонована і цьогорічна тема Дня: «Мій голос, наше рівне майбутнє».